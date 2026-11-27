Una casa en Alemania deslumbra con 120 000 luces por Navidad
Una familia de Schwaig, cerca de Núremberg, convirtió su vivienda en un espectáculo navideño con 120 000 luces LED
Árboles de hasta seis metros y máquinas de nieve.
Viory
Compartir
Actualizada:
27 nov 2026 - 14:05
La casa de la familia Schott volvió a iluminarse para recibir la Navidad. Esta vez, la decoración reúne 120 000 luces LED que cubren la vivienda, el garaje y el jardín.
La iniciativa comenzó como una afición de Oliver Schott y tomó fuerza hace diez años, cuando adquirió la propiedad. Hace cuatro años contaba con unas 40 000 luces; ahora, la cifra se triplicó.
Dos nuevos árboles navideños
Entre las novedades de esta temporada destacan dos árboles de cinco y seis metros de altura, construidos por el propio Schott. A ellos se suman figuras iluminadas y máquinas de nieve que puede activar a distancia.
Los preparativos empiezan en verano, continúan con las reparaciones durante el otoño y culminan con la instalación de los adornos en octubre.
Cinco horas de luces cada noche
El espectáculo permanece encendido desde el 11 de noviembre hasta el 6 de enero de 2027. La iluminación funciona aproximadamente cinco horas al día, generalmente de 17:00 a 22:00.
El sistema consume alrededor de tres kilovatios de electricidad por hora. Aunque habitualmente se abastece de un sistema de almacenamiento solar, la falta de horas de sol obliga a complementar el suministro con energía de la red eléctrica.
Un atractivo para grandes y pequeños
La vivienda se ha convertido en un punto de encuentro para familias de la región. Entre sus principales atractivos están el buzón del Niño Jesús, donde Michaela Schott responde a las cartas y dibujos de los niños, y las máquinas de nieve que sorprenden a los visitantes.
En Nochebuena, la afluencia de personas aumenta. Oliver suele activar la nieve artificial a distancia para los pequeños que llegan después de abrir sus regalos.
La inspiración para esta decoración surgió de dos viajes a Estados Unidos, especialmente a Texas. Ahora, Schott contempla incorporar una función de radio a las luces para hacer más interactiva la experiencia en la próxima Navidad.
Compartir