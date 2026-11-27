La casa de la familia Schott volvió a iluminarse para recibir la Navidad. Esta vez, la decoración reúne 120 000 luces LED que cubren la vivienda, el garaje y el jardín.

La iniciativa comenzó como una afición de Oliver Schott y tomó fuerza hace diez años, cuando adquirió la propiedad. Hace cuatro años contaba con unas 40 000 luces; ahora, la cifra se triplicó.

Dos nuevos árboles navideños

Entre las novedades de esta temporada destacan dos árboles de cinco y seis metros de altura, construidos por el propio Schott. A ellos se suman figuras iluminadas y máquinas de nieve que puede activar a distancia.

Los preparativos empiezan en verano, continúan con las reparaciones durante el otoño y culminan con la instalación de los adornos en octubre.

Cinco horas de luces cada noche

El espectáculo permanece encendido desde el 11 de noviembre hasta el 6 de enero de 2027. La iluminación funciona aproximadamente cinco horas al día, generalmente de 17:00 a 22:00.

El sistema consume alrededor de tres kilovatios de electricidad por hora. Aunque habitualmente se abastece de un sistema de almacenamiento solar, la falta de horas de sol obliga a complementar el suministro con energía de la red eléctrica.

Un atractivo para grandes y pequeños

La vivienda se ha convertido en un punto de encuentro para familias de la región. Entre sus principales atractivos están el buzón del Niño Jesús, donde Michaela Schott responde a las cartas y dibujos de los niños, y las máquinas de nieve que sorprenden a los visitantes.

En Nochebuena, la afluencia de personas aumenta. Oliver suele activar la nieve artificial a distancia para los pequeños que llegan después de abrir sus regalos.

La inspiración para esta decoración surgió de dos viajes a Estados Unidos, especialmente a Texas. Ahora, Schott contempla incorporar una función de radio a las luces para hacer más interactiva la experiencia en la próxima Navidad.