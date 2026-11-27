Una madre y su hijo fallecieron tras quedar atrapados bajo tierra y lodo durante un deslizamiento registrado la madrugada de este viernes 27 de noviembre en el cantón San Vicente, al norte de Manabí.

La emergencia ocurrió aproximadamente a la 01:00, en el barrio Los 3 Ceibos, luego de las fuertes lluvias que soportó esta zona de la provincia. El derrumbe afectó varias viviendas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó la muerte de dos personas que quedaron atrapadas. Medios locales informaron que se trataría de una madre y su hijo.

El informe preliminar de Gestión de Riesgos estima que el evento dejó tres familias afectadas y daños en tres viviendas.

Ante el peligro, las familias que sufrieron afectaciones evacuaron y buscaron refugio en domicilios de familiares, que actualmente funcionan como hogares de acogida.

Riesgos atribuyó el desprendimiento de tierra y lodo a las intensas lluvias registradas en el sector, que provocaron el desplazamiento del material hacia la zona residencial.