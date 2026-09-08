El fútbol femenino español presenta un acuerdo pionero para la congelación de óvulos

Aitana Bonmatí con el hijo Irene Paredes en la final del Mundial.

Las españolas internacionales tendrán acceso a distintas opciones de salud reproductiva, entre ellas la congelación de óvulos, según el acuerdo anunciado este martes 8 de septiembre de 2026 por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Es un acuerdo innovador en el ámbito federativo a nivel mundial", demostró el presidente de la RFEF, Rafael Louzan, en el acto de presentación del nuevo acuerdo, vigente hasta 2029.

Louzán insistió en que el acuerdo, que empezó a gestarse en conversaciones con las internacionales españolas, es un paso más en las medidas de conciliación que implementa la RFEF.

Concluido con la clínica de reproducción asistida Tambre, el acuerdo incluye desde proporcionar información sobre reproducción asistida a distintos tratamientos como la congelación de óvulos o la fertilización in vitro.

El acuerdo cubre, de manera retroactiva desde abril del año pasado, a todas las jugadoras que hayan sido convocadas al menos en dos partidos con la Roja, a las árbitras, los empleados de la RFEF y las internacionales de fútbol sala.

La RFEF cubrirá el coste de la congelación de óvulos de las jugadoras, que, de inicio, prevé la preservación de los óvulos durante cinco años.

Al término de ese tiempo, "la jugadora puede seguir con el tratamiento o si no puede decidir donarlos (los óvulos) a la investigación o para reproducción asistida", explicó Inge Komerlink, directora general de la clínica Tambre.

'Un paso importante'

El objetivo es que "en la edad más fértil de las deportistas, que estén protegidas, tengan información y podamos cubrir sus necesidades", afirmó la directora de Fútbol Femenino de la RFEF, Reyes Bellver.

En el acto de presentación del acuerdo en la sede de la RFEF en Las Rozas, al noroeste de Madrid, estuvieron presentes las internacionales Patri Guijarro y Olga Carmona.

"Es un paso muy importante para nosotras", demostró Carmona, autora del gol que dio a España el Mundial de 2023 frente a Inglaterra.

"Poder elegir cuándo y cómo queremos hacer nuestro futuro es muy importante para nosotros", añadió Carmona.

Para su compañera Patri Guijarro, el acuerdo es importante para que "las deportistas no tengan que elegir entre su vida personal y su vida deportiva".

"El tema de la maternidad es un punto de inflexión. Llegamos a nuestra mejor etapa deportiva en la etapa más fértil y tomar con libertad el tema de ser madre es fundamental", agregó, por su parte, la árbitra Alicia Espinosa.

Críticas

Desde algunos ámbitos se ha criticado el acuerdo señalando que se debería poner el acento más en medidas de protección para que una deportista sea madre cuando lo desee más que acudir a la reproducción asistida.

"No puede ser que las únicas formas que se encuentren para que los deportistas de élite sean madres pasen por dejar de lado su carrera o dejar congelados unos óvulos", señaló el sindicato Comisiones Obreras.

"No creo que haya sido muy controvertido", afirmó Reyes Bellver.

La directora de Fútbol de la RFEF achacó las críticas a la falta de información sobre el acuerdo.

"España es líder mundial en el ámbito femenino y masculino (en el fútbol), porque no serlo también con medidas innovadoras", expresó Louzan.

El presidente de la RFEF señaló que "las federaciones a nivel mundial nos están llamando para conocer el acuerdo que hoy presentamos".