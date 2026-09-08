Ecuador enfrenta a Francia en el Mundial Femenino Sub-20; ¿dónde ver este partidazo?

Festejo de la selección de Ecuador en el debut ante Ghana, por el Mundial Femenino Sub-20.

La selección femenina de Ecuador se enfrentará a Francia este miércoles 9 de septiembre, en el segundo partido del Grupo C, del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2026. El encuentro será transmitido por Teleamazonas.

Las ecuatorianas, dirigidas por el profesor Eduardo Moscoso, llegan motivadas tras su debut de oro el domingo 6 de septiembre.

El combinado Tricolor goleó 3-0 a la selección de Ghana con goles de Rosa Flores y Doménica Arboleda. El objetivo de este miércoles es llevase los tres puntos y asegurar su presencia en la siguiente etapa.

Su rival, Francia, llega con un punto, tras empatar 1-1 ante Corea del Sur. El duelo no será fácil para Ecuador, ya que el cuadro europeo también buscarán mantenerse con vida en el torneo mundial.

Por el Grupo C también se enfrentarán Ghana y Corea del Sur, a las 08:00.

¿Dónde ver el Ecuador vs. Francia?

Teleamazonas transmitirá este duelo a través de su señal abierta, página web y redes sociales (TikTok y YouTube). El Partido se jugará a las 11:00.

Será una transmisión en vivo para todo el territorio nacional, desde las 10:45.

Los usuarios de TikTok y YouTube disfrutarán del partido completo a través de estas plataformas digitales.