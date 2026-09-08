Pruebas PISA 2025 ¿qué países de Latinoamérica obtuvieron los mejores resultados?

Las pruebas PISA 2025 muestran que Uruguay y Chile obtuvieron los puntajes más altos de América Latina.

Los nuevos resultados de las pruebas PISA 2025 muestran grandes diferencias en el rendimiento educativo de América Latina. Aunque ningún país de la región alcanza el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las tres áreas evaluadas, algunos lograron mejorar frente a 2022.

La evaluación mide las habilidades de estudiantes de 15 años en ciencias, lectura y matemáticas. En la región participaron 13 países.

Uruguay y Chile lideran la región

En ciencias, Uruguay obtuvo el mejor resultado latinoamericano con 445 puntos, nueve más que en 2022, cuando registró 436.

Le siguió Chile con 442 puntos, prácticamente sin cambios frente a los 443 de 2022. Costa Rica quedó tercera con 424 puntos, pero protagonizó el mayor avance regional: pasó de 411 a 424 puntos, un aumento de 13.

El Salvador también destacó por su mejora en ciencias: pasó de 373 puntos en 2022 a 385 en 2025, es decir, ganó 12 puntos.

Uruguay lideró la educación en ciencias en América con 445 puntos, su mejor resultado en esta área. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

¿Quiénes lideran en lectura?

Chile ocupa el primer lugar regional con 436 puntos, seguido por Uruguay con 423 y Costa Rica con 416.

Sin embargo, aquí aparece una de las principales alertas: ningún país latinoamericano mejoró de manera estadísticamente significativa en lectura frente a 2022. Chile perdió 12 puntos y Uruguay siete, mientras Costa Rica se mantuvo prácticamente estable.

En toda la región, entre 38% y 83% de los estudiantes no alcanzan el nivel mínimo esperado en lectura. Chile presenta el menor porcentaje, con 38%.

Chile se mantiene entre los países con alto rendimiento en lectura con 436 puntos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Matemáticas sigue siendo el gran problema

Uruguay también encabeza matemáticas con 405 puntos, seguido por Chile con 403 y México con 388.

Pero incluso los países mejor posicionados tienen más de la mitad de sus estudiantes por debajo del nivel mínimo de competencia matemática. Además, ningún país latinoamericano registró una mejora estadísticamente significativa en esta materia frente a 2022.

El panorama regional es todavía más claro al mirar las competencias básicas: ocho de cada 10 estudiantes latinoamericanos no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas, mientras que casi seis de cada 10 no lo consiguen en lectura y ciencias.

Los países que más mejoraron

El principal avance de PISA 2025 se concentra en ciencias:

Costa Rica: 411 → 424 puntos (+13)

El Salvador: 373 → 385 puntos (+12)

Uruguay: 436 → 445 puntos (+9)

Los resultados muestran así dos caras de la educación latinoamericana: hay países que lograron avances importantes en ciencias, pero las dificultades en lectura y, especialmente, matemáticas siguen extendidas en prácticamente toda la región.