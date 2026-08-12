Ecuador entra a la Coalición de las Américas contra los carteles

El ministro del Interior, John Reimberg, junto a Pete Hegseth, Secretario de Guerra de USA, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y el general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto.

Ecuador oficializó su integración a la Coalición de las Américas contra los carteles , un bloque de 19 países reunidos en Panamá para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

El ministro del Interior, John Reimberg , confirmó la participación del país junto al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado.

Como parte de la agenda, la delegación del Bloque de Seguridad celebró una reunión estratégica con el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegset

Objetivo: seguridad nacional y regional

El objetivo del acercamiento era abordar temas de seguridad nacional y regional, de forma estratégica.

Según Reimberg, la alianza internacional reconoció el trabajo del Gobierno del presidente Daniel Noboa en la lucha contra la delincuencia organizada.

Asimsimo, indicó que permitirá reforzar el intercambio de inteligencia y la cooperación militar en el continente.