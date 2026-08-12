Cynthia Viteri formaliza candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por ADN

Guayaquil, miércoles 12 de agosto del 2026. En acto simbólico, ADN presentó a sus candidatos a las alcaldías de la provincia del Guayas, destacando la candidata Cynthia Viteri.

La exalcaldesa Cynthia Viteri oficializó este miércoles 12 de agosto de 2026 su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil para las elecciones de 2027.

En esta ocasión, la excoordinadora socialcristiana participará bajo el auspicio de Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento político liderado por el presidente Daniel Noboa.

El anuncio se realizó mediante un acto simbólico en la sede de la Delegación Provincial Electoral del Guayas.

Esto luego de qque previamente realizaron la postulación de forma digital ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Guayaquil, miércoles 12 de agosto del 2026. En acto simbólico, ADN presentó a sus candidatos a las alcaldías de la provincia del Guayas, destacando la candidata Cynthia Viteri.

¿Por qué Cynthia Viteri es candidata con ADN?

Tras dirigir el Municipio de Guayaquil entre 2019 y 2023 y perder la reelección en los cómicios de ese último año, Viteri regresa a la contienda política tras desvincularse del Partido Social Cristiano (PSC).

Su alianza con el movimiento oficialista ADN busca consolidar una línea de trabajo coordinada con el Gobierno Central.

Según declaró la propia candidata, la principal ventaja de su postulación es contar con respaldo institucional y transferencia de asignaciones presupuestarias para la ejecución de obras.

Guayaquil, miércoles 12 de agosto del 2026. En acto simbólico, ADN presentó a sus candidatos a las alcaldías de la provincia del Guayas, destacando la candidata Cynthia Viteri.

¿Quiénes integran la lista de candidatos de ADN en Guayas?

Junto con la postulación a la Alcaldía de Guayaquil, el movimiento ADN presentó la lista de aspirantes al Concejo Cantonal y las candidaturas para las alcaldías de los 25 cantones de la provincia del Guayas.

Entre los nombres principales que acompañaron a Cynthia Viteri para el Concejo de Guayaquil destacan:

Zaida Rovira: Exministra de Desarrollo Humano.

Exministra de Desarrollo Humano. Juan José Reyes: Exasambleísta nacional que renunció a su curul para participar en la elección municipal.

Exasambleísta nacional que renunció a su curul para participar en la elección municipal. Fernando Villarroel: Actor y figura de la televisión local.

Guayaquil, miércoles 12 de agosto del 2026. En acto simbólico, ADN presentó a sus candidatos a las alcaldías de la provincia del Guayas, destacando la candidata Cynthia Viteri.

Propuestas principales para la Alcaldía de Guayaquil

Dentro de los ejes presentados para su plan de trabajo en caso de regresar al Cabildo, la candidata por ADN señaló las siguientes prioridades:

Seguridad y orden: Recuperación del control del espacio público y reordenamiento de la ciudad.

Recuperación del control del espacio público y reordenamiento de la ciudad. Infraestructura comunitaria: Reapertura de parques, canchas deportivas e intervención en los mercados municipales.

Reapertura de parques, canchas deportivas e intervención en los mercados municipales. Programas sociales: Restablecimiento de los proyectos de atención social desarrollados durante su administración previa.