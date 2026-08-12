Noboa suspende la jornada de trabajo en Santa Elena el 18 de agosto; ¿será recuperable?

La jornada de trabajo en Santa Elena se suspendió para el martes 18 de agosto de 2026.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 470, este miércoles 12 de agosto de 2026, con el que dispone feriado en Santa Elena el martes 18 de agosto de 2026.

Se dispone la suspensión de la jornada de trabajo en los sectores público y privado de la provincia de Santa Elena, por la conmemoración del descubrimiento de la península. Este año se celebra el 499 aniversario.

El feriado en Santa Elena “permitirá a sus habitantes participar en las actividades cívicas culturales y conmemorativas organizadas con ocasión de esta fecha emblemática”, se menciona en el documento.

¿La suspensión de la jornada de trabajo será recuperable?

La jornada de trabajo suspendida el 18 de agosto deberá ser recuperada en el sector público mediante una hora adicional de trabajo durante los días laborables subsiguientes. El sector privado podrá acogerse al mismo mecanismo de recuperación.

El Decreto especifica que, durante la suspensión de la jornada de trabajo, “se garantizará la continuidad de los servicios públicos esenciales como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas, terrestres y fluviales, así como servicios bancarios”.