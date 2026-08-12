Guayaquil fue la ciudad escogida para el único concierto de Anuel AA en Ecuador

Anuel AA traerá a Ecuador su gira mundial 'Real Hasta La Muerte World Tour'.

Los fans ecuatorianos de Anuel AA ya decidieron dónde quieren verlo. Tras una votación nacional entre Quito y Guayaquil, la ciudad porteña se impuso con aproximadamente el 60% de los votos, frente al 40% obtenido por la capital.

Entonces, Guayaquil será la sede del único concierto de Anuel AA en Ecuador, previsto para el próximo 14 de noviembre de 2026 en el estadio Alberto Spencer.

El espectáculo formará parte de su gira internacional 'Real Hasta La Muerte World Tour', con la que el artista puertorriqueño llegará al país para ofrecer una única presentación.

Los fans escogieron Guayaquil

La elección fue impulsada por Star Producciones, que abrió una votación para que los seguidores del cantante definieran la ciudad que albergaría el concierto.

Con el resultado, Guayaquil se convirtió en el punto de encuentro para los fanáticos del llamado 'Rey del Trap'.

Preventa de entradas comenzará el 15 de agosto

Los fanáticos que se registraron previamente en www.anuelecuador2026.com tendrán prioridad durante la preventa exclusiva, que comenzará el 15 de agosto de 2026.

Estos son los precios anunciados para las diferentes localidades:

Vista Reducida: USD 25

USD 25 General: USD 35

USD 35 Preferencia: USD 55

USD 55 Tribuna: USD 75

USD 75 Golden Experience: USD 85

USD 85 Palco Silver: USD 135

USD 135 Amanecer Platinum: USD 165

USD 165 Anuel Box: USD 195

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, es uno de los principales exponentes del trap y la música urbana latina.

El cantante puertorriqueño suma más de 34 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 28 millones de suscriptores en YouTube.

Durante su trayectoria ha acumulado éxitos como 'Amanece', 'Hasta Que Dios Diga', 'Sola', 'China' y 'Secreto'.