'La cuarta estrella': Argentina ya tiene su himno mundialista

La hinchada argentina, que en Catar 2022 acompañó la gesta de los campeones del mundo con la popular "Muchachos", ya tiene un nuevo hit con el que alienta a Lionel Messi y sus compañeros en el Mundial de Norteamérica.

Con el título de "La cuarta estrella", la canción comenzaba a ganar adeptos en las tribunas hasta que el martes tuvo su bendición nada menos que de los jugadores de la Albiceleste, que la hicieron propia en los festejos en el vestuario tras el infartante 3-2 sobre Egipto en Atlanta por los octavos de final.

"Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón", cantaba eufórico y a los saltos el grupo liderado por Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Nicolás González, según puede verse en un video publicado en Instagram por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Al igual que "Muchachos", banda sonora de los aficionados argentinos en Catar 2022, la canción remite a la figura de Diego Maradona y al reclamo soberano por las Islas Malvinas, por las que el país sudamericano fue a la guerra con Reino Unido en 1982.

"Quiero ver la cuarta estrella / brillar en la camiseta / soy argento de la cuna hasta el cajón / Por Malvinas, por el Diego / por la última de Leo / Argentina quiero verte bicampeón", gritaban en otro pasaje los jugadores, que se ilusionan con dar otro paso el sábado en los cuartos de final ante Suiza.

Como ocurre con todas las canciones de las hinchadas argentinas, "La cuarta estrella" pone letra futbolera a una canción popular.

El nuevo himno argentino es obra del músico argentino Pablo Quintana, conocido como Palmito, que utilizó la música de "No me arrepiento de este amor", de la cantante de cumbia Gilda.

"Lo logré Mamá, mirá!!!!", escribió incrédulo el joven en sus redes sociales, en un texto que acompaña el video oficial de la AFA con su canción entonada por la selección.