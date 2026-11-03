Demócratas recuperan la Cámara de Representantes en EE. UU. y buscan ganar el Senado

Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según las proyecciones de las elecciones de medio término de 2026.

El Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según las proyecciones difundidas por CNN, durante la noche del martes 3 de noviembre de 2026.

Los resultados representan un cambio en la composición del Congreso estadounidense, que hasta estas elecciones estaba bajo control republicano en sus dos cámaras.

La atención se concentra ahora en el Senado, donde los demócratas también han conseguido victorias importantes y buscan alcanzar la mayoría. Reuters informó sobre avances demócratas, aunque señaló que el control de esa cámara todavía no estaba definido.

¿Qué resultados han conseguido los demócratas?

Uno de los primeros triunfos fue el de Roy Cooper en Carolina del Norte, quien derrotó al republicano Michael Whatley y consiguió para los demócratas un escaño que estaba en manos del Partido Republicano.

Roy Cooper consiguió un escaño para los demócratas en el Senado de Estados Unidos por Carolina del Norte, en las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. Redes Sociales.

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff logró su reelección, tras imponerse al republicano Mike Collins, conservando un puesto considerado importante para su partido.

Por su parte, Annie Andrews consiguió una victoria demócrata en Carolina del Sur, un estado donde el partido no ganaba una elección al Senado desde hace más de dos décadas, según los resultados recogidos por BBC Mundo.

Los demócratas necesitan obtener suficientes escaños adicionales para conseguir la mayoría en el Senado, cuyo control todavía depende de otras contiendas electorales.

¿Qué significan estos resultados para Donald Trump?

Las elecciones de medio término se celebran cuando Donald Trump se aproxima a cumplir dos años de su segundo mandato presidencial.

Durante la campaña, el costo de vida, los altos precios y la guerra en Irán estuvieron entre las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses.

Con una Cámara de Representantes controlada por los demócratas, el presidente enfrentaría mayores dificultades para conseguir la aprobación de determinadas iniciativas legislativas.

Además, la oposición podría impulsar investigaciones y aumentar la supervisión sobre las decisiones de la administración republicana.