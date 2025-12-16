Golpes y pelea en el Congreso de México por la supresión del organismo de transparencia
Los diputados protagonizaron una trifulca al interior del Congreso. Hubo golpes, empujones e incluso tirones de cabello entre legisladoras.
Un debate parlamentario en la Ciudad de México (InfoCDMX) acabó en una trifulca entre las diputadas del oficialismo y la oposición.
EFE
Actualizada:
16 dic 2025 - 07:18
El debate parlamentario por la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) acabó en una trifulca en la Cámara baja la noche del lunes 15 de diciembre del 2025.
Diputadas de la oposición y del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), protagonizaron golpes, empujones y tirones de cabello. Las legisladoras se negaban a bajarse de la tribuna.
El motivo de la disputa fue que algunas diputadas del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) tomaron el estrado parlamentario y se negaron a bajar de él como protesta por el fin de InfoCDMX.
La diputada Daniela Álvarez (PAN) justificó el boicot a la sesión plenaria en la postura de Morena y afirmó que "no se iban a bajar" de ahí hasta que el partido oficialista, con mayoría en el Congreso capitalino, no cambiara de posición.
Este gesto que fue correspondido por representantes Morena, quienes imitaron a las diputadas de la oposición para tratar de expulsarlas de la tribuna.
En la disputa entre parlamentarias de ambos partidos se produjeron golpes, manotazos, empujones e incluso tirones de cabello.
Como resultado de esta pelea, la sesión tuvo que suspenderse y trasladarse a una sede alternativa para concluir con el debate, informaron medios locales.
El organismo en el foco de la disputa está dedicado a facilitar información pública del Gobierno de la capital mexicana.
