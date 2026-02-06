Gran inundación en Madrid corta conexión del Metro con aeropuerto Barajas

Vista del túnel anegado por agua tras la rotura de una tubería en la avenida de Logroño, afectando rutas de acceso Madrid-Barajas

Una inundación generada por la rotura de una tubería provocó este jueves 5 de febrero de 2026 la interrupción del servicio de la Línea 8 del Metro de Madrid, que conecta directamente las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y dejó incomunicada temporalmente la Terminal 4 (T4).

La ruptura ocurrida en la Avenida de Logroño, en el distrito de Barajas, hizo que saliera una gran cantidad de agua que inundó el túnel de acceso al aeropuerto y afectó también a la carretera M-14, principal vía de conexión entre las terminales T1-T2-T3 y la T4

Las Terminales 1, 2 y 3 concentran principalmente vuelos nacionales y europeos, mientras que la Terminal 4 —la más grande— opera vuelos internacionales y de largo alcance.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron en la zona para rescatar a conductores y trabajadores atrapados por el agua, y realizaron trabajos de desagüe durante varias horas. Las autoridades locales informaron que no hubo heridos graves.

La Aena el gestionador de areopuertos en España, ha reforzado alternativas viales y ha indicado que se mantienen habilitadas rutas alternativas por la M-12 y vías de servicio paralelas, además de un refuerzo de las lanzaderas hacia la T4 para facilitar la movilidad de los pasajeros afectados.

Por su parte, Metro de Madrid confirmó que la Línea 8 que une directamente el centro de la ciudad con las terminales del aeropuerto, no está operativa entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 mientras continúan los trabajos de desagüe del túnel afectado.

La empresa ha recomendado a los viajeros planificar su llegada con antelación y priorizar rutas alternativas de transporte público o por carretera.