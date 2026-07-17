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Internacional

Guardianes de la Revolución iraníes dicen haber atacado una base de EEUU en Catar

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber apuntado a sistemas de radar y aviones militares estadounidenses en Catar.

Imágenes de los ataques iraníes en la aldea Nabatieh

AFP

Autor

Teherán, AFP |

Actualizado:

17 jul 2026 - 06:58

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Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes 17 de julio de 2026 haber apuntado a sistemas de radar y aviones militares estadounidenses en Catar para "castigar al agresor", en represalia por bombardeos nocturnos contra Irán.

Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

"Como parte de las operaciones de represalias tomadas a cabo anoche, los valientes combatientes de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución (...) lanzaron un ataque fuerte y por sorpresa contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, para castigar al agresor y al ejército estadounidense que mata a niños", declararon los Guardianes en un comunicado.

Antes este ejército ideológico de la república islámica afirmó haber alcanzado con drones y misiles varios aviones militares estadounidenses estacionados en Jordania, también en represalia por los ataques de Washington.

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