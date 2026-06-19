Hallan cuerpos en fosa en México posiblemente vinculados a estadounidenses desaparecidos

Cuerpos hallados en fosa de Coyame del Sotol son de migrantes

Autoridades mexicanas hallaron cuatro cuerpos cerca de Ciudad de México y analizan si dos corresponden a una pareja estadounidense desaparecida desde hace casi un mes, informó el viernes una fuente judicial.

Expertos forenses examinan los cadáveres encontrados en una fosa en una zona boscosa vecina a Ciudad de México para su identificación.

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo fueron vistos por última vez el 20 de mayo. La pareja se mudó de Chicago a un suburbio de México.

Medios de prensa indicaron que el hallazgo se produjo el miércoles durante un operativo de búsqueda de la policía y la fiscalía en el bosque de La Marquesa, en el estado de México, contiguo a la capital.

Las autoridades sospechan que dos de ellos corresponden a Mawani e Hidalgo, que también tenía nacionalidad mexicana.

"Me duele el alma saber que les arrebataron la vida de una forma tan cruel", escribió una joven que se identificó en Facebook como sobrina de la pareja y en los últimos días compartió fichas de búsqueda y fotos de las víctimas.

La prensa local reportó que familiares detectaron movimientos en sus cuentas bancarias tras su desaparición.

Los otros dos cuerpos serían de kenianos, según el diario La Jornada.

En el estado de México viven maratonistas de ese país que dominan las carreras de fondo locales y envían sus ganancias a sus familias.