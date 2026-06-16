Migrantes rescatados en Texas tras incendio de tráiler en el que viajaban

Un grupo de migrantes fue rescatado luego de que un tráiler en el que viajaban se incendiara en Texas.

Un grupo de migrantes fue rescatado luego de que el tráiler en el que viajaba en Texas se incendiara.

Un video difundido en redes sociales este martes 16 de junio de 2026 muestra los momentos de tensión sobre las vías.

El grupo de migrantes, entre quienes se encontraban varios ciudadanos ecuatorianos, fue evacuado del remolque en el que eran transportados de pie.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el grupo de migrantes incluía personas de Venezuela, México, Perú, Ecuador y otros países.

El hecho se registró el 4 de junio de 2026, cuando los uniformados estadounidenses interceptaron al tráiler que viajaba por carretera a medianoche.

Incendio provocado durante la persecución policial en Texas

El incendio se desató luego de que las autoridades intentaran detener al vehículo pesado con un dispositivo de deflación de llantas.

Luego de que el conductor seguía con su intento de evadir a las autoridades, el vehículo se encendió en llamas.

El conductor fue capturado por las autoridades y alertó del grupo de personas al interior del tráiler.

“Este incidente es un recordatorio de las peligrosas medidas que tomarán los contrabandistas de personas cuando se involucren en esta actividad criminal”, escribió el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Los migrantes fueron examinados y se encuentran bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos.