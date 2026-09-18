La igualdad de género podría tardar 171 años en alcanzarse, advierte la ONU

La ONU advierte que, al ritmo actual, alcanzar la igualdad de género podría tomar 171 años.

Al ritmo actual, el mundo necesitaría 171 años para alcanzar la igualdad de género, según el Panorama de Género 2026, elaborado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.

Una de cada tres instituciones creadas para promover los derechos de las mujeres perdió poder en apenas dos años. Además, los recortes presupuestarios amenazan con frenar aún más los avances.

La cifra muestra lo lejos que sigue estando la paridad y contrasta con otras proyecciones previas. En 2023, el Foro Económico Mundial estimaba que cerrar la brecha global de género tomaría 131 años.

Instituciones para mujeres pierden poder y presupuesto

El nuevo informe de Naciones Unidas advierte que una de cada tres instituciones encargadas de promover la igualdad de género ha perdido poder institucional en los últimos dos años.

Además, aproximadamente una de cada cuatro sufrió recortes en su presupuesto operativo y casi una de cada 10 perdió el control sobre sus propios recursos. El financiamiento destinado a igualdad de género cayó a su nivel más bajo desde 2021.

El informe de ONU Mujeres advierte que los mecanismos nacionales para la igualdad de género están perdiendo poder y recursos. Panorama de Género 2026.

Esto puede significar menos personal, menor capacidad para impulsar políticas públicas y una reducción de programas destinados a mujeres y niñas.

Las mujeres siguen lejos de los espacios de decisión

La desigualdad también se refleja en quiénes ocupan los principales cargos de poder. Seis de cada siete países están liderados por hombres, mientras cerca de nueve de cada 10 ministros de Defensa y más de ocho de cada 10 ministros de Finanzas también son hombres.

En el sector privado, las mujeres ocupan apenas 6% de los cargos de CEO a escala mundial y encabezan menos del 20% de los máximos tribunales.

Las mujeres siguen con menor presencia en ministerios clave, ocupan solo el 17% de las carteras de Finanzas, 12% de Defensa y 19% de Economía. Panorama de Género 2026.

Ninguna meta de igualdad va camino a cumplirse en 2030

Naciones Unidas advierte que ninguno de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, relacionado con la igualdad de género, está encaminado a cumplirse completamente en 2030.

ONU Mujeres plantea que fortalecer el financiamiento, proteger a las organizaciones de derechos de las mujeres y ampliar su participación en las decisiones políticas y económicas serán claves para acelerar un avance que, por ahora, sigue siendo demasiado lento.