157 detenidos durante las dos primeras madrugadas del toque de queda focalizado 

La Policía y FF.AA. ejecutaron operaciones de seguridad durante el toque de queda.

Un total de 157 personas fueron detenidas durante los operativos ejecutados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas entre las 00:00 del 17 de septiembre y las 05:00 del 18 de septiembre de 2026, según datos del Ministerio del Interior.

De ese total, 133 detenciones estuvieron relacionadas con el incumplimiento del toque de queda. Las otras 24 personas fueron aprehendidas por diferentes delitos, entre ellos extorsión, delincuencia organizada y tenencia de armas de fuego.

Durante las dos primeras madrugadas del toque de queda, las fuerzas del orden realizaron 176 operaciones en el marco del estado de excepción y el toque de queda.

Como resultado de estas intervenciones:

13 vehículos fueron retenidos o recuperados.

fueron retenidos o recuperados. 26 motocicletas fueron retenidas o recuperadas.

fueron retenidas o recuperadas. 11 armas de fuego fueron incautadas.

fueron incautadas. 8 municiones fueron decomisadas.

fueron decomisadas. 6 allanamientos fueron ejecutados.

fueron ejecutados. Se afectaron 3 infraestructuras vinculadas a la logística criminal.

La restricción de movilidad comenzó a las 00:00 del jueves 17 de septiembre de 2026 en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí.

La medida tendrá una duración de 14 días, por lo que permanecerá vigente hasta el miércoles 30 de septiembre.

Durante este periodo, la libertad de tránsito estará restringida entre las 00:00 y las 05:00 en las cuatro provincias.

El Decreto 498, emitido el 15 de septiembre, declaró el estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días en ocho provincias.

Estas son: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La medida también alcanza a los cantones de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.