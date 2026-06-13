Junio 2026: Solsticio, conjunción planetaria y luna llena en el cielo este mes

La luna de fresa es uno de los eventos astronómicos que está previsto para junio de 2026.

La observación del cielo tendrá varios protagonistas durante junio de 2026. La NASA publicó su guía oficial de fenómenos astronómicos para este mes, que incluye alineaciones planetarias, una ocultación de Venus por la Luna, la luna de fresa y el solsticio de junio.

Los eventos podrán ser observados desde distintas regiones del mundo y representan una oportunidad para aficionados y expertos en astronomía que buscan registrar algunos de los fenómenos más llamativos del año.

Mercurio se suma al desfile planetario

Entre el 11 y el 15 de junio, Mercurio se suma al mismo sector del cielo donde se encuentran Venus y Júpiter, creando un "mini desfile planetario". Este efecto visual ocurre porque los planetas parecen alinearse sobre la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen en el firmamento.

Venus continúa siendo el objeto más fácil de identificar debido a su intenso brillo, mientras que Mercurio requiere condiciones atmosféricas favorables y un horizonte despejado para ser observado.

La Luna ocultará a Venus el 17 de junio

Otro de los eventos destacados del mes será la ocultación lunar de Venus. El 17 de junio, la Luna pasará frente al planeta y lo ocultará temporalmente para observadores ubicados en determinadas regiones de América, incluyendo partes de Brasil y Venezuela.

Para quienes no se encuentren dentro de la franja de observación completa, aún será posible apreciar un acercamiento visual muy estrecho entre ambos cuerpos celestes.

La NASA advirtió que, debido a que el fenómeno ocurrirá durante el día en algunos lugares, nunca se debe apuntar telescopios, binoculares o cámaras cerca del Sol sin filtros especializados, ya que esto puede causar daños permanentes en la visión.

El solsticio marcará el inicio del invierno en Ecuador

El 21 de junio se producirá el solsticio, un evento astronómico que marca el comienzo del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur. Para Ecuador y el resto de países ubicados en el hemisferio sur, esta fecha dará paso oficialmente a la nueva estación.

Además del cambio estacional, las noches más largas favorecerán la observación de objetos de cielo profundo.

El Triángulo de Verano y nebulosas visibles

Durante las últimas semanas de junio será posible identificar el llamado Triángulo de Verano, una figura formada por las brillantes estrellas Vega, Altair y Deneb.

Cerca de esta región se encuentran objetos astronómicos que pueden observarse con telescopios, como la Nebulosa del Anillo y la Nebulosa de las Mancuernas.

Fases de la Luna en junio de 2026

La NASA también difundió el calendario lunar para este mes:

Cuarto menguante: 8 de junio

8 de junio Luna nueva: 14 de junio

14 de junio Cuarto creciente: 21 de junio

21 de junio Luna llena: 29 de junio

Las noches cercanas a la Luna nueva suelen ser las más recomendadas para observar galaxias, nebulosas y otros objetos tenues, debido a la menor iluminación natural del satélite.