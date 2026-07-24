Voraz incendio consume una fábrica de cosméticos en Lima y obliga a evacuar a decenas de vecinos

Más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú fueron desplegadas para combatir el fuego, mientras la Policía y personal de Serenazgo acordonaron la zona.

El incendio afecta las instalaciones de la fábrica de cosméticos Yobel, ubicada en la intersección de las avenidas San Genaro y San Andrés, en el distrito limeño de Los Olivos, al norte de la capital peruana.

La emergencia fue reportada pocos minutos antes de las 03:00 de este viernes, 24 de julio del 2026, lo que activó un amplio operativo de respuesta.

Incendio fábrica yambal pic.twitter.com/iYWaGjqGCT — Fernando Jaimes (@Fjaimesalv) July 24, 2026

Vecinos fueron evacuados por riesgo de propagación

De acuerdo con los primeros reportes, junto a la planta industrial existen viviendas multifamiliares, por lo que decenas de residentes abandonaron sus hogares como medida de precaución ante el avance de las llamas.

La Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo cerraron el tránsito en los alrededores para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantener a la población alejada de la zona de riesgo.

Bomberos continúan combatiendo el fuego

Más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos permanecen en el sitio para controlar el incendio y evitar que el fuego alcance las viviendas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas o fallecidas, mientras las labores para extinguir completamente las llamas continúan.

Las causas que originaron el siniestro aún no han sido determinadas y serán investigadas una vez que los bomberos logren controlar la emergencia.