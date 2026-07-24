Voraz incendio consume una fábrica de cosméticos en Lima
Incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este viernes en una fábrica de cosméticos ubicada en el distrito de Los Olivos, en Lima.
Voraz incendio consume una fábrica de cosméticos en Lima y obliga a evacuar a decenas de vecinos
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Actualizado:
24 jul 2026 - 06:26
Más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú fueron desplegadas para combatir el fuego, mientras la Policía y personal de Serenazgo acordonaron la zona.
El incendio afecta las instalaciones de la fábrica de cosméticos Yobel, ubicada en la intersección de las avenidas San Genaro y San Andrés, en el distrito limeño de Los Olivos, al norte de la capital peruana.
La emergencia fue reportada pocos minutos antes de las 03:00 de este viernes, 24 de julio del 2026, lo que activó un amplio operativo de respuesta.
Vecinos fueron evacuados por riesgo de propagación
De acuerdo con los primeros reportes, junto a la planta industrial existen viviendas multifamiliares, por lo que decenas de residentes abandonaron sus hogares como medida de precaución ante el avance de las llamas.
La Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo cerraron el tránsito en los alrededores para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantener a la población alejada de la zona de riesgo.
Bomberos continúan combatiendo el fuego
Más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos permanecen en el sitio para controlar el incendio y evitar que el fuego alcance las viviendas cercanas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas o fallecidas, mientras las labores para extinguir completamente las llamas continúan.
Las causas que originaron el siniestro aún no han sido determinadas y serán investigadas una vez que los bomberos logren controlar la emergencia.
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