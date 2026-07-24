Buscan a April Valentina Chicango Campoverde, niña de 11 años vista por última vez en Carapungo

April Valentina Chicango, de 11 años, desapareció en el norte de Quito

La desaparición de April Valentina Chicango Campoverde, de 11 años, mantiene en alerta a sus familiares y a las autoridades.

La niña fue vista por última vez el jueves 23 de julio de 2026 en el sector de Carapungo, ubicado en el norte de Quito.

El caso se conoce mientras continúa la búsqueda de otras personas reportadas como desaparecidas en la capital.

Ministerio del Interior activó la alerta

El Ministerio del Interior informó sobre la búsqueda de la menor mediante una alerta oficial.

Hasta el momento, la desaparición no ha sido difundida en las redes sociales de la Fiscalía General del Estado ni de la Policía Nacional, aunque existe preocupación por su ubicación y continúan las acciones para localizarla.

Piden ayuda de la ciudadanía

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita encontrar a la niña.

Quienes conozcan datos sobre el paradero de April Valentina Chicango Campoverde pueden comunicarse de forma confidencial al 1800 Delito (33 54 86).