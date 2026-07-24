Manabí: Tres hombres asesinados mientras jugaban cartas en El Carmen

Tres hombres fueron asesinados mientras jugaban cartas en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, la noche del jueves 23 de julio de 2026.

Un ataque armado se registró alrededor de las 20:00 en los exteriores de un establecimiento comercial, donde un grupo de personas se reunió para jugar.

Hombres armados llegaron al sitio y dispararon contra el grupo de personas que se encontraba sobre la vereda.

Además de las tres personas asesinadas, otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas casas de salud.

Videos difundidos en redes sociales muestran la escena en la que incluso se observa una fuga de agua ocasionada la perforación de una de las tuberías con uno de los disparos.

Personal de la Policía Nacional llegó al sitio para acordonar la escena y levantar indicios para la investigación.

Manabí permanece bajo estado de excepción. Sin embargo, sigue siendo una de las provincias más golpeadas por la violencia.