Trump publica imagen como 'Jesús sanador' y la borra tras críticas

La imagen de Donald Trump que encendió la polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia tras publicar en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece representado como Jesús sanador.

La publicación, que luego fue eliminada, provocó críticas inmediatas, especialmente desde sectores religiosos.

La defensa de Trump

Tras borrar la imagen, Trump explicó que la publicó porque la interpretó como una representación de él mismo “como médico, ayudando a la gente a mejorar”.

Imagen publicada en la red social de Trump Truethsocial @realDonaldTrump

Además, aseguró que no ve nada negativo en ese mensaje y defendió su intención frente a las críticas.

Críticas a la prensa

El mandatario también reaccionó contra los medios de comunicación, acusándolos de exagerar la situación.

Según Trump, solo los llamados “medios de noticias falsas” podrían convertir la imagen en un escándalo.

Rechazo desde sectores religiosos

La publicación generó incomodidad en la comunidad católica, que consideró inapropiada la representación.

El hecho tomó mayor relevancia al coincidir con declaraciones del papa León XIV, quien ha mantenido posturas críticas frente a decisiones del gobierno estadounidense.

Choque con el Vaticano

El conflicto escaló cuando Trump criticó duramente al papa por su postura frente a temas internacionales, incluyendo la guerra en Medio Oriente.

El presidente estadounidense calificó al pontífice como “débil contra el crimen” y cuestionó su visión en política exterior.

"Não tenho medo do governo Trump ou de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho!"



Confira a resposta que o #PapaLeãoXIV dá a dois jornalistas que lhe pedem um comentário sobre as críticas tecidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao seu pontificado. pic.twitter.com/3vaWepqRAh — Vatican News (@vaticannews_pt) April 13, 2026

La respuesta del papa

Desde el Vaticano, el papa León XIV respondió que no tiene temor frente a la administración de Trump.

Además, aseguró que continuará pronunciándose en favor de la paz, pese a las críticas.

Consultado por la prensa, Trump dejó claro que no tiene intención de disculparse por sus declaraciones ni por la imagen publicada.

Sostuvo que el papa también ha emitido comentarios con los que no está de acuerdo.