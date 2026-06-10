Dos personas asesinadas, entre ellas un menor, en un ataque armado en Guayaquil

Dos personas fueron asesinadas en un ataque armado en la av. Cuenca, en Guayaquil.

Dos hombres fueron asesinados en las calles Cuenca y av. Del Ejército, en el centro de Guayaquil, la noche del lunes 9 de junio de 2026. Un menor de edad murió en el ataque armado.

Según las autoridades, un grupo de personas se encontraban en una tienda del sector cuando un taxi se acercó al lugar, cuatro hombres se bajaron y abrieron fuego en contra de las personas.

Uno de ellos, un joven de 17 años, cayó herido y falleció al instante en el sitio. En su cuerpo se encontró seis impactos de bala.

Gustavo Játiva, jefe del Distrito 9 de Octubre, indicó que al llegar el patrullero se observó dos personas en le lugar, sin embargo los familiares se opusieron a que la policía traslade a uno de los heridos a una casa de salud.

Ellos lo hicieron por su cuenta y horas más tarde se confirmó que la persona falleció en el hospital.