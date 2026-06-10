Fuertes lluvias inundaron accesos al estadio Azteca a un día del Mundial 2026

Inundaciones en el estadio Azteca generan dudas de cara al Mundial 2026

Las fuertes lluvias registradas en Ciudad de México provocaron inundaciones en los accesos del estadio Azteca, uno de los principales escenarios del Mundial 2026.

Videos difundidos en redes sociales mostraron acumulación de agua en zonas cercanas al recinto deportivo, situación que generó preocupación a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Ante el anegamiento, autoridades locales desplegaron trabajos de drenaje y limpieza para retirar el agua acumulada y evitar afectaciones mayores en el sector.

El Azteca será sede inaugural del Mundial

El estadio Azteca albergará el partido inaugural del Mundial 2026 y se convertirá en el primer escenario en recibir tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

Además del encuentro inicial, el recinto mexicano será una de las sedes principales del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Preocupación por las lluvias

Las precipitaciones también encendieron alertas sobre el impacto que podrían tener las condiciones climáticas en la logística y movilidad alrededor del estadio.

En los últimos días, Ciudad de México ha enfrentado intensas lluvias que han provocado inundaciones y complicaciones vehiculares en distintos sectores de la capital.

Mientras continúan los trabajos en la zona, las autoridades mantienen monitoreo sobre el clima previo al arranque del Mundial.