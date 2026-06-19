Pánico en República Dominicana: Voraz incendio en resort turístico de Bayahíbe
Un voraz incendio se registró este jueves en el hotel Viva Dominicus, en Bayahíbe, República Dominicana. Cientos de huéspedes fueron evacuados.
Una espesa columna de humo y llamas consumieron parte de la estructura
Captura de video
Compartir
Actualizado:
19 jun 2026 - 15:39
Un incendio de gran magnitud se registró este viernes 19 de junio en el hotel Viva Dominicus, ubicado en Bayahíbe, provincia de La Altagracia, en República Dominicana.
Videos difundidos en redes sociales muestran una densa columna de humo y llamas que se elevan desde una de las áreas del complejo turístico.
Pánico entre los turistas: Las llamas consumen el Viva Dominicus
Las llamas se propagaron rápidamente en una de las estructuras del hotel Viva Dominicus, uno de los complejos turísticos más conocidos de la zona este de República Dominicana.
Las imágenes captadas por testigos muestran el avance del fuego mientras huéspedes y trabajadores se alejaban del lugar como medida de precaución.
Despliegue de bomberos y evacuación preventiva
Varias unidades de bomberos y organismos de respuesta acudieron al sitio para controlar el incendio. Hasta el momento, las autoridades trabajan para contener las llamas y evitar que el fuego alcance otras áreas del complejo.
¿Qué provocó el fuego?
Las autoridades dominicanas informaron que se realizará una evaluación de los daños una vez que la emergencia sea controlada.
También se espera un reporte oficial sobre posibles personas afectadas y el impacto que dejó el incendio dentro de las instalaciones del hotel.
Mientras continúan las labores de emergencia, las autoridades mantienen acordonada la zona y han pedido a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Compartir