Vehículo se incendia tras violento choque en una intersección de Estambul

Un aparatoso accidente de tránsito deja cuatro personas heridas la madrugada del domingo 14 de junio de 2026 en el distrito de Maltepe, en Estambul, Turquía. El momento del impacto queda registrado por la cámara instalada en el casco de un motociclista que esperaba el cambio del semáforo.

El siniestro ocurre alrededor de las 02:00 en el bulevar Turgut Özal, cuando, según las primeras investigaciones, uno de los automóviles habría cruzado la intersección con el semáforo en rojo y colisiona contra otro vehículo.

Tras el fuerte impacto, uno de los automóviles se incendia y termina volcado sobre la vía. En las imágenes se observa cómo las llamas envuelven rápidamente el vehículo mientras otros conductores intentan ponerse a salvo.

Equipos de la Policía, Bomberos y servicios de emergencia acuden al lugar para controlar el incendio y atender a los ocupantes. Las cuatro personas heridas son trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades del hecho.

El video captado por la cámara del motociclista se difunde ampliamente en redes sociales y muestra tanto la colisión como el incendio que se produce segundos después del choque.