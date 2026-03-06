Influencer deportivo ‘Pol Deportes’ se suma a Telemundo para cubrir el Mundial

Pol Deportes se suma a Telemundo para transmitir el Mundial 2026: “Sí se cumplen los sueños”

El creador de contenido deportivo Pol Deportes fue anunciado como parte del equipo que participará en la cobertura del próximo Mundial 2026 para la cadena Telemundo en Estados Unidos.

La noticia se dio durante una emisión especial del programa "Hoy Día", cuando el conductor Carlos Calderón sorprendió al influencer en vivo con la invitación a integrarse al staff del canal.

Durante la transmisión, Calderón destacó el crecimiento del joven creador digital y su conexión con las nuevas generaciones de aficionados al fútbol.

"No solo eso, sino que vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que qué emoción, mano que feliz de verdad", expresó el presentador en medio de aplausos en el estudio.

Pol Deportes ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a su estilo cercano y su forma de narrar el fútbol para audiencias jóvenes. En Instagram supera los 836 mil seguidores, una comunidad que sigue sus coberturas desde estadios, zonas de hinchas y distintos eventos deportivos.

Tras el anuncio, el creador compartió fragmentos de su participación en el programa y agradeció la oportunidad en sus redes sociales.

“Hoy tuve la oportunidad de estar en Hoy Día de Telemundo desde Miami contando cómo mi sueño creció más allá de las fronteras. Hablé de trabajo, perseverancia y también mandé un saludo en quechua para todos mis hermanos y hermanas quechua-hablantes en Perú”, escribió.

La incorporación de Pol Deportes forma parte de la estrategia de Telemundo para ampliar su cobertura deportiva y acercarse a nuevas audiencias. Cada vez más medios internacionales integran a creadores digitales en grandes eventos para fortalecer el vínculo con el público que consume información en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

El anuncio también generó múltiples reacciones de apoyo entre seguidores y colegas, quienes destacaron el impacto de ver a jóvenes creadores latinoamericanos participar en la cobertura de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.