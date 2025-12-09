El niño peruano que relata fútbol está en Europa para transmitir un juego de la Champions League

Cliver Huamán, el joven peruano de 15 años, pasó de narrar sin credenciales la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro en Lima a convertirse en una de las voces jóvenes del deporte. Se estrenó en una transmisión del fútbol peruano y ahora se alista para narrar un partido de la Champions League.

Su historia se hizo mundial y ha tenido un crecimiento exponencial en redes sociales. En Tik Tok supera el millón y medio de seguidores, en Instagram ha sumado cerca de 600 000 y está muy cerca del millón en Facebook.

Cada paso que da es seguido de cerca. Ahora está en Europa. Llegó a España para asistir al enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League este miércoles 10 de diciembre del 2025.

En el vuelo desde suelo peruano a Madrid recibió un reconocimiento de los pilotos y los pasajeros aplaudieron. “Me siento muy contento y agradecido con todas las personas que me están apoyando”, dijo emocionado en Radio MARCA.