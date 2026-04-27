Inundaciones en China: Qinzhou bajo el agua por lluvias extremas

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones rápidas y generalizadas en el centro de la ciudad de Qinzhou, en China.

En cuestión de horas, el agua cubrió calles, afectó viviendas y complicó la movilidad de miles de personas.

Lluvias extremas rompen récords en horas

Según datos meteorológicos, Qinzhou recibió 273 milímetros de lluvia en solo ocho horas, una cifra que triplica el umbral considerado como tormenta extrema.

La intensidad fue tal que, por momentos, se registraron picos de hasta 160 milímetros por hora, un nivel inusual incluso para zonas propensas a lluvias intensas.

La emergencia se concentró entre la medianoche y las 08:00 de este lunes, cuando la lluvia no dio tregua.

Las autoridades locales confirmaron que tanto la zona urbana como los municipios cercanos fueron golpeados por este fenómeno climático.

🚨China 🇨🇳 bajo el agua en tiempo récord:

Qinzhou (Guangxi) acaba de recibir 273 mm de lluvia en solo 8 horas…

¡3 veces el umbral de tormenta extrema!

160 mm en 1 hora. Casi rompiendo el récord mundial de intensidad.

Los récords históricos de abril ya están destrozados.

Esto no… pic.twitter.com/NgPRUHQitg — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 27, 2026

Emergencia activada y zonas críticas bajo agua

Ante la magnitud del evento, la ciudad activó una respuesta de emergencia de nivel III para el control de inundaciones, con el objetivo de movilizar recursos y atender a las zonas más afectadas.

Uno de los puntos más golpeados fue Jiulong, en el distrito de Qinnan, donde se registró el mayor acumulado de lluvias con 362,2 milímetros.

Además, a las 04:00 de la madrugada se reportó un pico extremo de 143,3 milímetros en una sola hora, lo que aceleró las inundaciones.

Las autoridades mantienen la alerta mientras monitorean el clima y evalúan daños, en una ciudad que enfrenta las consecuencias de una lluvia histórica.