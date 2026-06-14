La Tri parte rumbo al estadio de Filadelfia para su debut mundialista

La Tri ya marcha rumbo al debut mundialista en el estadio de Filadelfia

La selección ecuatoriana salió este domingo rumbo al estadio de Filadelfia, escenario donde enfrentará a Costa de Marfil en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador Sebastián Beccacece encabezó la delegación tricolor en el traslado hacia el escenario deportivo, acompañado por los jugadores y cuerpo técnico que buscarán iniciar con pie derecho el camino de Ecuador en el torneo.

En medio de una gran expectativa de los aficionados ecuatorianos en Filadelfia, La Tri se prepara para uno de los partidos más importantes del año, en el arranque de su participación mundialista.

Ecuador enfrentará a Costa de Marfil desde las 18:00 (hora de Ecuador) en un duelo correspondiente al Grupo E del Mundial 2026.