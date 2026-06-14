¿Quién es Gaspi?, el famoso Youtuber que murió en accidente aéreo en Brasil

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente en internet como Gaspi, fue un influyente y polémico youtuber y streamer argentino.

Nació en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, alcanzó una enorme popularidad en toda Hispanoamérica gracias a su estilo irreverente de humor negro, bizarro y situaciones de incomodidad social.

Comenzó a grabar videos en la vía pública desde la adolescencia. Consolidó su fama haciendo entrevistas callejeras espontáneas, rompiendo barreras con preguntas incómodas y su icónico saludo "¡Buenass!".

En 2022 recibió el galardón de "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards. Logró acumular más de 6 millones de seguidores sumando sus cuentas de Instagram, YouTube y TikTok.

Falleció a los 23 años en Brasil

Debido a la naturaleza extrema de sus chistes y bromas pesadas, sufrió constantes suspensiones y censura en las plataformas, lo que motivó retiros temporales de la escena pública

Expandió su audiencia hacia Europa al participar en el masivo evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

Aunque perdió su combate por 'nocaut' técnico frente al creador español Perxitaa, su carisma se ganó el respeto del público.

Recientemente había estrenado el ciclo audiovisual "Gaspi visita tu hogar" en alianza con el canal de streaming argentino Blender.

Falleció a los 23 años el 14 de junio de 2026 en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.