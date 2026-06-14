EN VIVO | Ecuador vs. Costa de Marfil en la cancha de Teleamazonas

Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil.

¡Llegó el día! Ecuador debuta en el Mundial 2026, este domingo 14 de junio y lo hace ante Costa de Marfil. El Estadio de Filadelfia será el escenario donde las selecciones del Grupo E harán su debut oficial.

El encuentro arranca a las 18:00 (hora de Ecuador) y será transmitido EN VIVO, en señal abierta, por Teleamazonas y Teleamazonas.com

La Tri, que se clasificó segunda a esta Copa del Mundo, llega a este encuentro con una de las defensas más sólidas de mundo, integradas por Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Willian Pacho, quien ostenta el título de bicampeón de la Champions League 2026.

Para los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece, esta es su quinta Copa Mundial, tras haber participado en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Catar 2022.

Costa de Marfil, por su parte, quedó invicta y se clasificó al torneo como líder de su grupo en las Eliminatorias africanas. Para los 'elefantes' el Mundial 2026 será el cuarto de su historia tras participar en: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Siga el minuto a minuto:

10' Enner la tuvo El delantero tricolor Enner Valencia tuvo una jugada clara pero el remate se fue por encima del horizontal.

1' Ecuador avisa El primer remate de Moisés Caicedo se pierde por un costado del arco marfileño. La primera llegada de La Tri.

Empieza el partido Se mueve el balón en Filadelfia ante miles de hinchas.

El himno de Ecuador suena en Filadelfia Ecuador entona su himno ante miles de aficionados en el escenario de Filadelfia.

Salen a la cancha La Selección dirigida por el argentino Sebastián Beccace se prepara para saltar a la cancha, lucen una chompa blanca con el escudo tricolor color azul en su pecho. Mientras que la Selección africana luce el color naranja con franjas verdes.

Selecciones calientan Los seleccionados de Ecuador y de Costa de Marfil hacen su primera aparición en la cancha para topar el balón.

Llegó La Tri ¡De ternos! La selección de Ecuador llega al Estadio de Filadelfia donde enfrentará a Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas:

Estos son los 11 guerreros que defenderán los colores de Ecuador en el debut mundialista.

Costa de Marfil definió su once oficial para debutar en el Grupo E del Mundial 2026.