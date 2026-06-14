Presunto robo de combustible provoca derrame y genera alarma en Esmeraldas

Derrame de combustible en la parroquia La Unión de Quinindé.

Un derrame de combustible registrado la mañana de este domingo 14 de junio en la parroquia La Unión, cantón Quinindé, en Esmeraldas, generó preocupación entre moradores y autoridades.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 06:00 y estaría relacionado con una presunta perforación clandestina en el poliducto utilizada para la extracción ilegal de combustible.

Autoridades mantienen investigaciones

Técnicos que acudieron al lugar encontraron indicios de manipulación en la infraestructura, lo que apunta a un posible caso de robo de hidrocarburos.

Habitantes del sector alertaron sobre una columna de combustible que alcanzaba varios metros de altura y un fuerte olor que se percibía en zonas cercanas.

Las autoridades aseguraron que mantienen las investigaciones para determinar a los responsables de la presunta perforación ilegal y evaluar el impacto ambiental ocasionado por el derrame.

Añadieron que no se registraron afectaciones a personas ni a fuentes de agua.