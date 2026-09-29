Mujer fue asesinada en un expreso escolar en Mucho Lote este martes 29 de septiembre

Una mujer fue asesinada en Mucho Lote 2, en Guayaquil. Ocurrió mientras subía a un expreso escolar.

Una mujer fue asesinada con varios disparos al interior de un expreso escolar. Sucedió cerca de las 06:00 de este martes 29 de septiembre de 2026, en la salida de una urbanización privada, en Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil.

Según versión de testigos, los atacantes llegaron en una motocicleta y dispararon contra la mujer, quien intentó subirse al expreso escolar para evitar las balas, pero perdió al vida. Su cuerpo quedó entre los asientos.

El crimen ocurrió cuando la mujer se disponía a abordar el expreso con dirección a su trabajo. Testigos contaron que se habría escuchado al menos siete disparos, algunos de ellos impactaron en el automotor.

Tras el ataque los sospechosos huyeron en la misma motocicleta, unos metros más adelante se habrían caído por un siniestro de tránsito. Las pertenencias de los atacantes y restos de la motocicleta quedaron sobre la calzada y servirán como evidencia. No obstante, los sospechosos lograron huir.

Personal de Policía Nacional y de Medicina Legal llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y de los indicios que permitan identificar a los atacantes.

Moradores del sector y niños que ingresaban a una unidad educativa cercana quedaron impactados por el hecho.