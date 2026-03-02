Irán cierra el estrecho de Ormuz y amenaza con incendiar cualquier barco que intente cruzar

Un general de la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este lunes con "incendiar cualquier barco" que intente navegar por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas.

"Incendiaremos cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz", dijo el general Sardar Jabbari en una publicación en el canal de Telegram de la Guardia iraní.

"También atacaremos los oleoductos y no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región. El precio del petróleo alcanzará los 200 dólares en los próximos días", agregó Jabbari.

Medios internacionales como la española Rtve, Forbes México y El Financiero, señalaron que este lunes la Guardia Revolucionaria de Irán cerró el paso por el estrecho de Ormuz.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado a un petrolero, identificado como 'Athens Nova', "aliado de Estados Unidos", en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones según esa información.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron, según la Guardia Revolucionaria, en este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque se desconoce el alcance de los daños.

El petróleo de Texas se dispara un 6,28%

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó este lunes un 6,28%, hasta 71,23 dólares el barril, en la primera sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado, que amenaza el suministro global de crudo.

Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 4,21 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los analistas apuntaban hoy a la rápida escalada en el conflicto después de que Irán tomara represalias, y en especial al riesgo para el Estrecho de Ormuz, por el que transitan unos 15 millones de barriles diarios de crudo.

Precisamente, tras el cierre de la sesión, el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari, advirtió de que prenderán fuego a cualquier barco que trate que intente cruzar ese estrecho por donde pasa el 20 por ciento del crudo mundial.

Inmediatamente, en reacción a las declaraciones, el Texas se disparó un 8% en el mercado continuo de futuros y el precio del barril estadounidense alcanzaba los 72,50 dólares.