Irán exige cese de ataques en Líbano para negociar con EE. UU. en Islamabad

La exigencia de Irán de incluir a Líbano en el alto el fuego complica las negociaciones y pone en duda el avance de un acuerdo duradero.

Irán informó a los mediadores que no participará en las próximas conversaciones con Estados Unidos en Islamabad si no se garantiza un alto el fuego en Líbano.

La postura fue revelada por The Wall Street Journal, en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión en Medio Oriente.

Líbano, punto clave del conflicto

El gobierno iraní insiste en que la tregua no puede limitarse solo a su territorio, sino que debe extenderse a otros frentes activos, especialmente Líbano.

Sin embargo, Israel ha señalado que sus operaciones militares en ese país no están incluidas dentro del acuerdo de alto el fuego.

Negociaciones en riesgo

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, previstas en Islamabad con mediación de Pakistán, podrían verse afectadas por esta condición.

El diálogo busca consolidar la tregua de dos semanas y avanzar hacia un acuerdo más amplio.

Aunque ambas partes acordaron una pausa temporal en los ataques, la continuidad de operaciones en otros escenarios como Líbano mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo.