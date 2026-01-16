Gobierno de Irán anuncia 3 000 detenidos en las protestas que ya suman 20 días de conflicto

Más de 3 000 detenidos en el marco de las protestas sociales en Irán

Las autoridades iraníes anunciaron este viernes 16 que al menos 3 000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica desde el 28 de diciembre.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3 000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vimculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19 000 personas, según han podido confirmar.

Cifra de muertos

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3 428 manifestantes y detuvieron a más de 10 000 personas, aunque el balance real probablemente sea mucho mayor.

Previamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló que "la matanza en Irán está cesando", tras días de represión de las manifestaciones por parte de las autoridades.

El líder norteamericano se mostró ambiguo sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense, al afirmar que Washington está monitoreando la situación.

Tras sus declaraciones los precios del petróleo cayeron alrededor del 3% en la apertura de los mercados asiáticos del jueves.

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó en una entrevista con Fox News que no habrá ejecuciones de manifestantes "ni hoy ni mañana".