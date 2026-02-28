Irán lanza ataques contra bases de EE.UU. en el Golfo tras ofensiva militar

En respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán este 28 de febrero de 2026, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en varios países del Golfo Pérsico, incluidos Bahréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con comunicados oficiales, las fuerzas iraníes iniciaron la denominada ‘Operación Verdadera Promesa 4’ contra lo que consideran “objetivos agresores” en la región, tras lo que catalogaron como una agresión de Estados Unidos e Israel en suelo iraní.

Las instalaciones afectadas incluyen el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin, así como bases militares que alojan personal y activos estadounidenses en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, según la Guardia Revolucionaria.

Estos ataques forman parte de una escalada militar regional, luego de que las potencias occidentales y Tel Aviv coordinaran ofensivas en territorio iraní, lo que llevó a bombardeos y explosiones en ciudades como Teherán.

Fuentes internacionales reportan que los misiles y drones continúan siendo lanzados, mientras países del Golfo monitorean la situación, cierran espacios aéreos y responden con sistemas de defensa antiaérea ante posibles impactos.