Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbolá

Bombardeo de Israel sobre Dahiyeh del jueves cinco de marzo de 2026

La madrugada de este viernes seis de marzo, la Fuerza Aérea de Israel realizó un operativo militar, en el suburbio de Beirut, Dahiyeh en el Líbano. En esta y las áreas aledañas el grupo armado chiita habría establecido su base de operaciones.

El Ejército israelí destruyó el cuartel general y diez edificios de gran altura que reportaron albergaba operaciones militares.

Este fue el sexto ataque que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realiza en esta zona desde la reactivación del conflicto.

Según un comunicado de la FDI, el objetivo del ataque de este viernes era detener el avance de Hezbolá en esta base que, afirman, planeaba ser utilizada para promover complots contra las fuerzas israelíes.

Entre los objetivos alcanzados figuran la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y un almacén utilizado para almacenar vehículos aéreos no tripulados que serían empleados en ataques contra Israel.

Las FDI confirmaron que seguirán actuando en contra de Hezbolá, puesto que consideran que la organización Chiita recibe patrocinio del régimen Ayatolá Iraní. Para remarcar su posición enviaron una advertencia via X con la leyenda: “Hezbollah se buscó esto por sí mismo. No amenaces a nuestra gente.

Este mensaje Israel se suma a la noticia, la cual hizo referencia a la eliminación de Zaid Ali Jumaa, comandante de gestión de fuego del grupo armado en Beirut, que se desempeñaba como jefe de artillería de la organización en el sur del Líbano

El mensaje se sumó a la noticia entregada por Israel horas sobre la eliminación de Zaid Ali Jumaa, horas antes del ataque.

Jumaa es reconocido como comandante de gestión de fuego del grupo armado en Beirut, que se desempeñaba como jefe de artillería de la organización en el sur del Líbano.

A él se le atribuye la responsabilidad por ordenar el lanzamiento de miles de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados desde el territorio libanés hacia Israel.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, informó que, tras completar esta fase inicial de ataques sorpresa, la operación militar se intensificará contra las estructuras esenciales del poder iraní.