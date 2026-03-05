El grupo libanés Hezbolá emite orden de evacuación en Israel en respuesta al bombardeo

El ataque israelí se dio unas ocho horas después de llamar a la evacuación de todas las afueras sur de la capital

El grupo libanés proiraní Hezbolá emitió una orden de evacuación para las localidades israelíes situadas "a menos de cinco kilómetros" de la frontera, en un mensaje similar a los que difunde el ejército israelí antes de atacar Líbano.

Este mensaje de alerta se da tras los bombardeos la noche de este jueves a los suburbios meridionales de Beirut.

El ataque israelí se dio unas ocho horas después de llamar a la evacuación de todas las afueras sur de la capital, donde residen varios cientos de miles de personas, cazas israelíes comenzaron a bombardear los barrios periféricos del Dahye, alcanzando cinco objetivos en un lapso de una hora.

Uno de ellos, que habría impactado en la zona de Haret Hreik sin que se haya informado aún de la gravedad de los daños, resonó con fuerza por todo Beirut.

Aumenta balance de víctimas en Líbano

El balance de los ataques israelíes en Líbano subió a 123 muertos y 683 heridos desde el lunes, anunciaron las autoridades libanesas el jueves por la noche.