Ecuador condena y considera inaceptables los ataques de Irán a Emiratos Árabes Unidos

La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, el jueves 5 de marzo de 2026.

El Gobierno de Ecuador condenó, el jueves 5 de marzo de 2026, los ataques de Irán con drones y misiles a Emiratos Árabes Unidos en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador calificó estos ataques como "actos cobardes contra la población e infraestructura civil que son inaceptables y agravan la compleja situación en la región".

"Reconocemos y valoramos la máxima moderación que ejerce Emiratos Árabes Unidos frente a este asalto implacable, sin perjuicio de su derecho a la legítima defensa", sostuvo la Cancillería ecuatoriana.

El Ejecutivo ecuatoriano, que en los últimos meses ha estrechado lazos con los Emiratos para poner en marcha un tratado de libre comercio, señaló que "la soberanía y la paz de las naciones amigas deben ser respetadas por la comunidad internacional".

El pasado domingo 1 de marzo, el príncipe de Abu Dabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vino a Ecuador. El Gobierno presentó esta visita oficial como clave para abrir mercados, atraer inversión y fortalecer la relación bilateral con Emiratos Árabes Unidos.