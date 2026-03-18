Israel y EEUU bombardean importante yacimiento iraní de gas en (medio estatal iraní)

Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní.

"Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectos disparados por el enemigo estadounidense-sionista", informó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

La guerra actual se desencadenó por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero contra Irán. Ese día mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y, desde entonces, el conflicto se expandió por el Oriente Medio.