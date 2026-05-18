Corte Nacional de Justicia concede extradición de alias 'Patucho Celso' a EE.UU.

Celso Moreira (segundo a la izquierda) fue detenido en mayo del 2024 en una fiesta en Guayaquil.

Celso Moreira Heredia, alias 'Patucho Celso' será extraditado a Estados Unidos. Así lo confirmó este 18 de mayo de 2026, la Corte Nacional de Justicia.

En un comunicado, la entidad informó que emitió la sentencia que da paso al envío del sujeto a ese país.

Según la Corte, la justicia estadounidense requiere a alias 'Patucho Celso' por los delitos de tráfico de drogas a gran escala y asociación ilícita.

Celso Moreira permanece recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. En marzo de 2026, fue sentenciado junto con 10 personas más, a nueve años de prisión por tráfico de armas.

Sin embargo, esta semana expresó su deseo de ser extraditado a Estados Unidos.

El cumpleañero de la narcofiesta

Con un amplio historial delictivo a su haber, el nombre de Celso Moreira trascendió en mayo de 2024, cuando fue detenido por la Policía, junto con 33 personas en la conocida narcofiesta de la vía a la Costa, en Guayaquil.

No obstante, fue liberado con medidas sustitutivas en julio.

En septiembre de 2025 fue recapturado durante operaciones militares en Sucre, provincia de Manabí.

Con su sentencia por tráfico de armas en Ecuador, ahora Moreira se enfrentará a los tribunales de Estados Unidos por otros dos delitos.