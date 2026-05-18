Intento de robo cerca del Municipio de Guayaquil dejó un hombre herido

Imagen de los daños en un local de venta de celulares donde ocurrió el robo armado, que dejó un hombre herido, en el centro de Guayaquil.

Un hombre resultó herido en un nuevo hecho violento en Guayaquil. Todo ocurrió pasado del mediodía del 18 de mayo de 2026, en las calles Pedro Carbo entre 10 de Agosto y Clemente Ballén, a una cuadra y media del Municipio.

Información preliminar hacía referencia un intento de robo a un vendedor de celulares. Pero una vez en el sitio, la Policía informó sobre un asalto, al estilo sacapintas a un transeúnte.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el antisocial forcejea con la víctima, para arrebatarle una mochila, donde tenía el dinero que había retirado de una entidad bancaria de ese sector del centro de la ciudad.

🚨 #Guayaquil | Un hecho delictivo se registró en la calle Pedro Carbo, en el centro de la ciudad, donde un presunto sacapintas habría seguido a un ciudadano que aparentemente salía de una entidad financiera.



Según información preliminar, el delincuente intentó arrebatarle una… pic.twitter.com/7Q073hFwnI — Teleamazonas (@teleamazonasec) May 18, 2026

En el enfrentamiento, el delincuente golpea al hombre, quien intenta refugiarse en un local de venta de celulares de la zona, y finalmente le dispara, dejándolo herido.

Pedazos de los vidrios de la puerta del negocio quedaron en el piso tras la balacera.

El ciudadano fue asistido por personal médico y trasladado a una casa de salud donde, según la Policía, estaría fuera de peligro.