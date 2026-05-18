Denuncian un caso de maltrato animal en el norte de Quito

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el norte de Quito

Una denuncia difundida en redes sociales ha generado indignación en Quito tras un presunto caso de maltrato animal registrado en el sector de La Florida, en el norte de la capital.

Organizaciones y activistas defensores de animales cuestionaron la falta de controles y vigilancia sobre la fauna urbana, además de pedir la intervención de las autoridades municipales.

Piden identificar al responsable

La publicación, compartida por colectivos de protección animal, solicita información para identificar al presunto responsable del hecho y exige acciones por parte de la Agencia Metropolitana de Control.

El caso también provocó críticas hacia la gestión municipal relacionada con bienestar y protección animal.

Usuarios en redes sociales rechazaron el presunto maltrato y pidieron sanciones más severas contra quienes atenten contra animales en espacios urbanos.

Horas después de la denuncia, colectivos animalistas informaron que el perro ya fue rescatado y actualmente permanece bajo custodia de las unidades de bienestar animal, donde recibe atención y seguimiento.

Activistas señalaron que continuarán impulsando acciones para que el caso no quede impune y se determinen responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso.