Israel mata a Asghar Baqeri, comandante de la Fuerza Quds en Irán

La Fuerza Quds es el brazo de operaciones en el extranjero de los poderosos Guardianes de la Revolución iraní.

"Ayer [domingo], la Fuerza Aérea israelí (...) llevó a cabo un ataque en Teherán y eliminó a Asghar Baqeri, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales (840) de la Fuerza Quds desde 2019", indicó un comunicado militar.

La nota agregó que Baqeri había ocupado en los últimos años una serie de altos cargos dentro de la Fuerza Quds y que "participó en ataques dirigidos contra individuos israelíes y estadounidenses en todo el mundo".