Irán controla incendios tras ataques en complejo petroquímico Pars Sur

Evaluación de daños en complejo energético

Irán informó que la situación se encuentra bajo control tras los ataques registrados en la petroquímica de Pars Sur, uno de los principales complejos energéticos del país.

Según la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas, no se han reportado víctimas mortales, mientras continúan las evaluaciones técnicas de los daños.

Instalaciones afectadas

Los bombardeos impactaron varios puntos auxiliares en la Zona Económica Especial de Energía de Pars, ubicada en la ciudad de Asaluyeh.

Autoridades locales confirmaron que al menos dos plantas petroquímicas resultaron afectadas tras los ataques.

Equipos de emergencia, bomberos y personal de seguridad acudieron al lugar tras los bombardeos, logrando controlar incendios y activar protocolos de gestión de crisis.

Las autoridades destacaron la rápida intervención para evitar mayores afectaciones.

Importancia estratégica del complejo

El complejo de Pars Sur alberga el mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido con Catar, y representa cerca del 70 % de la producción de gas de Irán.

Por ello, su afectación tiene implicaciones directas en el sector energético del país.

El ataque fue atribuido a Israel y Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones en la región.

Días antes, otras instalaciones petroquímicas en Mahshahr también fueron blanco de bombardeos, lo que derivó en respuestas militares por parte de Irán.