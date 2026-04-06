'Proyecto Maven': la IA del Pentágono que redefine la guerra contra Irán

El proyecto Maven desplegará algoritmos informáticos en zonas de guerra antes de fin de año.

El programa Project Maven es una iniciativa del Pentágono desarrollada para procesar grandes volúmenes de datos en operaciones militares.

Fue lanzado en 2017 con el objetivo de ayudar a analistas a interpretar imágenes captadas por drones, una tarea que antes se realizaba manualmente y requería horas de revisión.

Con el paso de los años, el sistema evolucionó hasta convertirse en una herramienta clave para la gestión del combate.

Cómo funciona en el campo de batalla

Maven integra información de múltiples fuentes, como imágenes satelitales, sensores y datos operativos, para construir un panorama en tiempo real.

El sistema permite detectar amenazas, identificar objetivos y proponer posibles acciones en cuestión de segundos, optimizando lo que en términos militares se conoce como la “cadena de ataque”.

Además, la incorporación de inteligencia artificial generativa facilita que los operadores interactúen con el sistema mediante lenguaje natural.

Uso en el conflicto con Irán

El programa se encuentra actualmente en el centro de las operaciones de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Según reportes, su implementación habría permitido acelerar significativamente la selección de objetivos durante ofensivas recientes.

En las primeras 24 horas de la operación denominada “Furia Épica”, las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de mil objetivos.

Debate ético y tecnológico

Desde sus inicios, Maven ha generado debate en la industria tecnológica.

Empresas como Google se retiraron del proyecto tras protestas internas por el uso militar de la inteligencia artificial.

Actualmente, compañías como Palantir lideran el desarrollo del sistema, mientras otras tecnológicas compiten por integrarse al programa.

Resultados y cuestionamientos

Aunque el Pentágono no ha detallado públicamente el rendimiento exacto del sistema, el ritmo de operaciones sugiere un impacto significativo en la velocidad de ejecución militar.

Sin embargo, algunos ataques han generado cuestionamientos, incluyendo un bombardeo que afectó una escuela, actualmente bajo investigación.