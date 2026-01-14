Italia recomienda a ciudadanos en Irán que abandonen el país por las situaciones conflictivas

Una mujer iraní cruza una calle cerca de un cartel que dice "Irán es nuestra patria" en la Plaza Enqelab en Teherán, Irán, el 13 de enero de 2026

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha recomendado este miércoles a los ciudadanos italianos que se encuentren en Irán que abandonen el país si les es posible, ante la crisis que vive el país, marcada por la violencia contra los manifestantes que protestan contra el régimen de los ayatolás.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan", señaló el departamento en un comunicado difundido este miércoles.

La recomendación fue ratificada durante una reunión celebrada en la sala de crisis del ministerio, encabezada por el titular de Exteriores, Antonio Tajani, y en la que participaron altos cargos del propio ministerio, así como de los departamentos de Defensa y Seguridad.

En el encuentro participaron también la embajadora de Italia en Teherán, así como los embajadores italianos "en las principales capitales afectadas por la actual crisis en Irán", confirmó el ministerio en un comunicado.

Horas antes, Tajani explicó, a la salida de la presentación de un libro en el Senado italiano, que la directora política del ministerio mantuvo una conversación con el embajador iraní, en la que "reiteró nuestras preocupaciones y nuestra condena", concretó.

El ministro confirmó además que Irán respondió a la convocatoria de su embajador en Roma llamando a consultas al embajador de Italia en Teherán.

Sobre la situación en Irán, el jefe de la diplomacia italiana se pronunció el martes ante el Parlamento, donde denunció una situación "absolutamente inaceptable".

"En estos días, las mujeres y los hombres de Irán están luchando en las calles, en las plazas, pagando un altísimo precio en sangre, sufrimiento, encarcelamientos y probablemente tortura", afirmó entonces.

En cuanto a la postura de Italia hacia Irán, Tajani subrayó que, aunque siempre se ha mantenido "una presencia discreta" en el país, el diálogo no implica "la aceptación pasiva del espectáculo de un régimen que reprime con violencia a sus propios ciudadanos".